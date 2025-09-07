A- A+

Prévias 2025 Play no carnaval: aberta a temporada das prévias em Olinda Turistas e foliões aproveitaram o início da temporada de prévias a partir deste domingo (7)

Não só de desfile cívico é marcado o 7 de setembro. Neste domingo, as prévias carnavalescas em Olinda, Região Metropolitana do Recife, também iniciaram. A data, que já é consagrada pela abertura não-oficial do calendário momesco, é esperada por diversos foliões.

A jornalista Claudia Ratti, de São Paulo, que visitava Pernambuco pela primeira vez, contou que já sabia um pouco sobre os eventos da cidade por meio de uma amiga, mas que a viagem foi organizada sem esse conhecimento prévio.

“Depois que organizei a viagem, fiquei sabendo o que ia ter. E aí foi uma surpresa muito boa, a gente ficou super feliz, gostou muito, se surpreendeu. A gente não conhecia o Carnaval daqui”, relatou. Claudia chegou à Cidade Alta por volta do meio-dia e almoçou antes de cair na folia. Sobre a movimentação, ela destacou a cultura local. “Gostei muito, isso me surpreendeu. É muito bonito ver a tradição, as pessoas se emocionarem com o frevo, muito bonito.”

Claudia Ritti, foliã | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O estudante Matheus Marques, de 21 anos, por sua vez, acompanha o carnaval desde a infância. “Desde criancinha, desde o colo da mãe”, disse. Ele revelou que participa das prévias desde o primeiro dia e que aprecia a cultura local. “Uma paz, bem tranquilo, bonito como sempre, mostrando a cultura da gente. Algo muito, muito legal. Eu gosto bastante desde criança”, afirmou.

Matheus Marques aproveita a folia desde criança | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Movimentação

Entre os comerciantes, Erlane Cavalcanti, vendedora de drinks há mais de dez anos nas ladeiras de Olinda, comentou sobre a movimentação deste ano. Apesar de notar uma prévia mais tranquila, ela esperava maior público. “Todo carnaval estou aqui. Hoje esperava mais movimento, com certeza. Mas assim, acredito que este ano será melhor do que o ano passado. Por enquanto, está tranquilo, não houve confusão, graças a Deus. Mas em termos de movimento, foi mais fraco. Espero que melhore mais para frente”, comentou.

Erlane Cavalcanti vende drinks em Olinda há mais de dez anos | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ela ainda ressaltou que a presença da polícia, popularmente chamadas de “laranjinhas”, deixou os comerciantes mais tranquilos.

A governadora Raquel Lyra reforçou, por meio de suas redes sociais, o esforço do Governo de Pernambuco para garantir segurança durante as prévias em Olinda. Segundo ela, mais de 400 soldados da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica foram deslocados para as ladeiras da Cidade Alta.

“O Governo de Pernambuco colocou toda a nossa força operativa para reforçar a segurança de todos que forem aproveitar a folia. Segurança em Pernambuco é prioridade na nossa gestão!”, afirmou.

Raquel Lyra ainda destacou que, em agosto, foram formados 2.299 novos soldados e que outros 2.285 alunos começaram o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP), sendo previstos mais 7 mil novos agentes de segurança até 2026.

