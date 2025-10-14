A- A+

PlayBet estreia no mercado de iGaming e anuncia Wesley Safadão

A PlayBet, nova marca do C3B Gaming Group, estreou no mercado brasileiro de iGaming e já chegou com um grande anúncio: o cantor Wesley Safadão como parceiro da plataforma de jogos online e apostas esportivas.

“Tenho certeza que esse é só o início de uma parceria sólida e de sucesso. Sempre tive uma relação muito próxima com o Nordeste e acredito que a PlayBet chega para fortalecer ainda mais essa relação, oferecendo entretenimento, inovação e segurança. É uma honra ser o primeiro artista da marca e participar desde o início dessa história, que com certeza vai conquistar o Brasil”, destacou o cantor Wesley Safadão.

A plataforma reúne as principais provedoras de cassino online, com jogos que vão desde slots até roleta e crash games, além de super odds para os principais eventos esportivos.

A marca chega ao mercado com foco em entregar experiências diferenciadas para os jogadores, fortalecendo o compromisso do C3B Gaming Group em unir inovação, entretenimento e confiança. Logo na estreia, a PlayBet já apresenta uma série de diferenciais competitivos, como:

Giros grátis e giros extras em títulos selecionados;

Pagamento antecipado nas principais ligas de futebol e NBA, de acordo com os termos e condições da promoção;

Programa de indicação de amigos, que recompensa os usuários que convidam novos jogadores.

Essas vantagens reforçam o posicionamento do site em oferecer não apenas jogos e odds, mas também benefícios que ampliam a interação e o engajamento da comunidade.

“O lançamento da PlayBet é mais um passo importante na consolidação do nosso grupo. A MC Games já se tornou referência no setor, e agora expandimos com uma marca que nasce forte e conectada com as expectativas do público brasileiro. Ter o Wesley Safadão como parceiro só enfatiza nosso compromisso com a autenticidade”, afirma Carlos Silva, presidente do C3B Gaming Group.

C3B Gaming Group

O C3B Gaming Group atua no mercado de iGaming com o objetivo de fortalecer e integrar as marcas contempladas pela concessão do Sistema Lotérico de Pernambuco, oficializada pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, em 1º de janeiro de 2025.

Com essa estrutura, o grupo consolida sua posição como um dos principais players do segmento, reafirmando seu compromisso com a governança, a transparência e a eficiência, promovendo o crescimento sustentável das operações.

