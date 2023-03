A- A+

Conteúdo por assinatura Playboy lança plataforma digital para tentar competir com o OnlyFans Serviço on-line será lançado no segundo semestre

A tradicional revista Playboy irá lançar uma plataforma digital que permite a participação de criadoras de conteúdo adulto, com o objetivo de competir com o OnlyFans. Com lançamento previsto para o segundo semestre, o versão on-line da revista irá transformar as criadoras de conteúdo em "coelhinhas" da Playboy, permitindo que elas comercializem o conteúdo de seus perfis e engajem com os fãs.

Como no OnlyFans, a Playboy irá criar na plataforma um sistema de assinaturas de canais de suas "coelhinhas". A diferença é que o conteúdo será focado em cenas sensuais e com nudez, como na revista original. Conteúdo explícito de sexo, aceito no OnlyFans, não será permitido na nova plataforma.

Além dos sistemas de canais e assinaturas, a "nova Playboy" irá oferecer uma capa digital com criadoras de conteúdo. A primeira capa conta com a presença da modelo Amanda Cerny. Ela participou de uma versão teste da plataforma e teria arrecadado cerca de US$ 1 milhão comercializando seu conteúdo adulto. Amanda já havia sido Playmate do mês da revista, em outubro de 2011, quando tinha 19 anos.

Em entrevista ao New York Post, Rachel Webber, diretora da publicação, revelou que o objetivo da plataforma é "trazer a Playboy para o século XXI".

Veja também

