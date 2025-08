A- A+

Zona Norte do Recife Shopping promove capacitação de estudantes de escolas públicas para o mercado de trabalho no Recife Ação acontece na Escola José Vilela e na Escola de Referência Silva Jardim, ambas na Zona Norte do Recife

O Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife, promove, a partir desta terça-feira (5), a terceira edição do projeto “Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho”, iniciativa que busca sensibilizar estudantes do 3º ano do Ensino Médio sobre a importância do projeto de vida profissional e inserção ao mundo do trabalho.

Neste primeiro momento, a ação acontece na Escola José Vilela, no Parnamirim, Zona Norte do Recife, nos dias 5, 13 e 21 de agosto, das 13h30 às 17h.

Posteriormente, a iniciativa também contemplará a Escola de Referência Silva Jardim, no Monteiro, também na Zona Norte da cidade, nos dias 9 e 30 de setembro e 9 de outubro.

A iniciativa tem a coordenação da área de Responsabilidade Socioambiental do mall.

“Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho”

A condução do trabalho será da consultora e psicóloga Carol Conde, com mais de 15 anos de atuação no mercado, assim como o Instituto Aliança Emprego (IAÊ), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sem fins lucrativos, focada em educação profissional e inserção socioprodutiva de jovens.

“As oficinas vão prepará-los para o mundo do trabalho ampliando seus conhecimentos por meio do desenvolvimento de metodologia aplicada. Queremos estimular o desejo de ingresso, permanência e ascensão no mundo do trabalho”, destacou a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza, Jakeline Soares.

Os temas das oficinas serão “Você e o Mercado de Trabalho – habilidades e competências no mundo do trabalho”, “Aprofundando Seu Conhecimento – apresentar estratégias de preparação para inserção no mercado de trabalho” e “Como Me Manter Empregável – superando os desafios do acesso, permanência e ascensão no Mercado de Trabalho”.

Aqueles que concluírem 100% do projeto serão inseridos no Banco de Talentos da Plataforma IAÊ para possíveis oportunidades, bem como gestão com a orientação de cadastro, estímulo para trilha de cursos e testes disponíveis na plataforma.

Serviço:

O que: terceira edição do projeto "Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho”

Onde/quando: Escola de Referência José Vilela, no Parnamirim, nos dias 5, 13 e 21 de agosto de 2025; Escola de Referência Silva Jardim, no Monteiro, nos dias 09 e 30 de setembro, além de 09 de outubro de 2025

Horário: das 13h30 às 17h

Público-alvo: alunos do terceiro ano

Realizadores: Plaza Shopping, Carol Conde e o Instituto Aliança Emprego (IAÊ)

Com informações da assessoria

Veja também