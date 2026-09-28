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RECIFE

Plaza Shopping celebra Dia do Idoso com oficinas de arte gratuitas para o público 60+

Atividades gratuitas serão realizadas na Praça do Piano e têm como proposta estimular criatividade e convivência

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Cada sessão terá uma hora de duração e contará com dez vagas para participantes previamente inscritos.Cada sessão terá uma hora de duração e contará com dez vagas para participantes previamente inscritos. - Foto: Divulgação

O Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, promove, entre terça (29) e sexta-feira (2), quatro dias de oficinas gratuitas voltadas para pessoas com 60 anos ou mais, na Praça do Piano, no Piso L3.

A programação, realizada em alusão ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, nesta quinta-feira, oferece atividades de colagem, poesia, aquarela e bordado para estimular a criatividade, a convivência e o contato com diferentes linguagens artísticas.

Na terça (29), a agenda inicia com uma oficina de colagem, seguida por um encontro dedicado à poesia na quarta-feira (30), enquanto que na quinta-feira (1º), os participantes poderão aprender técnicas de aquarela. O ciclo será encerrado na sexta-feira (2), com uma atividade de bordados.

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Serão realizadas duas sessões por dia, às 10h e às 14h30, com duração de uma hora e dez vagas disponíveis em cada turma. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site do Plaza Shopping.

A programação também está sendo divulgada pelas redes sociais do empreendimento.

“Mais do que uma ação pontual pelo Dia do Idoso, queremos valorizar a relação que o Plaza já mantém com o público 60+, que está presente no dia a dia do mall. A proposta é ampliar as experiências de convivência, criatividade e cultura para esse público”, destacou a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

As oficinas serão conduzidas por Leticia Matos, artista e criativa que trabalha com diferentes linguagens e processos artísticos.

A proposta é proporcionar um ambiente acolhedor para que os participantes experimentem materiais, técnicas e formas de expressão, independentemente de terem experiência anterior com as atividades.

A iniciativa integra a programação do Plaza Shopping voltada ao público 60+ e busca ampliar as oportunidades de convivência e acesso à cultura dentro do empreendimento.

As informações sobre as oficinas e outras atividades podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do shopping no Instagram e por meio do site oficial.

Serviço:
Oficinas criativas gratuitas para o público 60+

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