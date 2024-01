Plaza promove campanha de arrecadação de material escolar; itens serão doados

A- A+

Realizada pelo terceiro ano consecutivo, a campanha “Janeiro – Tarefa de Todos” foi iniciada pelo Plaza Shopping, no Recife, nesta terça-feira (2). A iniciativa tem o objetivo de arrecadar doações de material escolar para crianças assistidas pela Casa da Criança Marcelo Asfora, localizada em Casa Forte, bairro onde também fica o shopping, na Zona Norte da cidade.

Durante todo mês, o mall é ponto de arrecadação de itens como resmas de papel, lápis de cor, lápis de cera, cola branca, cola colorida, cadernos, lápis grafite, borracha, tinta, pincéis e outros materiais escolares.

As doações devem ser deixadas no ponto de coleta localizado no piso L1 do shopping, próximo aos caixas eletrônicos 24h.

O material arrecadado será utilizado nas atividades escolares e de apoio pedagógico e oficinas de arte e cultura realizadas pela Casa da Criança Marcelo Asfora.

“Com o início do período escolar, muitas famílias de baixa renda não têm condições de arcar com o mínimo necessário para que os filhos comecem o ano letivo”, afirmou a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares.

A Casa da Criança é responsável por realizar o atendimento social de cerca de 100 crianças moradoras de comunidades situadas no bairro de Casa Forte.

Além do material escolar, também estão sendo arrecadados jogos lúdicos, pedagógicos e de raciocínio lógico que estejam em bom estado de uso.





