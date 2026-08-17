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Oportunidades

Shopping no Recife promove capacitação profissional para 100 estudantes da rede pública da cidade

Quarta edição do projeto "Jovens em Ação" começa nesta quarta-feira (19) e oferece oficinas e suporte para o ingresso de alunos do ensino médio no mercado de trabalho

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A quarta edição do projeto "Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho" é coordenada pela área de Responsabilidade Socioambiental do Plaza ShoppingA quarta edição do projeto "Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho" é coordenada pela área de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping - Foto: Divulgação

A escolha da profissão pode ser um grande desafio para jovens que estão nos últimos anos do ensino médio. Planejar os próximos passos após a escola e entender as exigências do mercado de trabalho são decisões que ainda costumam ser cercadas de dúvidas e incertezas.

É nesse cenário que, a partir desta quarta-feira (19), o Plaza Shopping realiza a quarta edição do projeto “Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho”, iniciativa voltada a estudantes da rede pública, com o objetivo de estimular por meio de oficinas o planejamento da vida profissional e prepará-los para os desafios do mundo do trabalho.

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Os encontros serão realizados nas Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) José Vilela, em Parnamirim, e Silva Jardim, no Monteiro, ambas na Zona Norte do Recife, das 13h30 às 17h .

Na Erem José Vilela, a programação começa nesta quarta-feira (19) e também será realizada nos dias 29 de setembro e 5 de outubro.

Já na Erem Silva Jardim, as atividades estão previstas para os dias 22 e 30 de setembro e 7 de outubro. Cerca de 100 alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas participam desta vez. 

Além das oficinas presenciais, os participantes terão acesso gratuito, até dezembro, à Plataforma IAE, que reúne trilhas de aprendizagem em Raciocínio Lógico, Português, Matemática e Comunicação Digital, além de testes vocacionais e do e-book Mundo do Trabalho. Ao final da formação, todos os estudantes serão cadastrados no Banco de Talentos do IAE. 

A partir de janeiro de 2027, os jovens que concluírem a capacitação serão encaminhados para processos seletivos de programas de Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego em empresas de diferentes segmentos, como shoppings, indústrias, supermercados e farmácias.
    
A iniciativa é conduzida pela consultora e psicóloga Carol Conde, que possui mais de 15 anos de experiência profissional, em parceria com o Instituto Aliança Emprego (IAE), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, dedicada à educação profissional e à inserção socioprodutiva de jovens.

“Queremos preparar esses jovens para o mundo do trabalho, ampliando seus conhecimentos por meio de uma metodologia prática e aplicada. Nosso objetivo é estimular não apenas o ingresso, mas também a permanência e a ascensão profissional, mostrando que eles podem construir uma trajetória de desenvolvimento e crescimento”, destaca Carol Conde.

Resultados
Desde o início do projeto, em 2023, aproximadamente 82% dos jovens concluíram as oficinas e 45% foram inseridos no mercado de trabalho formal. 

 “Queremos oferecer ferramentas reais para que esses jovens reconheçam seu potencial, ampliem suas possibilidades e estejam mais preparados para construir suas trajetórias profissionais. Essa parceria reforça o compromisso do Plaza Shopping com a formação e a geração de oportunidades para a juventude do Recife”, afirma a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares. 

Serviço:
4° edição do “Projeto Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho” 
Data e local: 19/08, 29/09 e 05/10 na EREM José Vilela, no Parnamirim, e 22/09, 30/09 e 07/10 na EREM Silva Jardim, no bairro de Monteiro 
Horário:  das 13h30 às 17h
Para mais informações sobre a programação do Plaza Shopping, acompanhe as redes sociais e https://www.plazacasaforte.com.br.
 

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