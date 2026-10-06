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JOVENS Shopping no Recife promove oficinas de orientação profissional para alunos da rede pública Projeto "Jovens em Ação" atende cerca de 100 estudantes do terceiro ano do Ensino Médio das Erems José Vilela e Silva Jardim, na Zona Norte da cidade

Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio de escolas públicas da Zona Norte do Recife participam, nesta terça (6) e quarta-feira (7), da quarta edição do projeto “Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho”.



Realizada pela área de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, em parceria com o Instituto Aliança Emprego (IAE) e a consultora Carol Conde, que conduzirá as atividades, a iniciativa busca orientar os jovens para o planjamento de carreira e desafios do mercado de trabalho.



A programação beneficia cerca de 100 alunos das Escolas de Referência em Ensino Médio (Erems) José Vilela, no Parnamirim, nesta terça-feira (6) e Silva Jardim, no Monteiro, nesta quarta-feira (7). As oficinas serão realizadas nas próprias instituições de ensino, das 13h30 às 17h.





Além das oficinas presenciais, os participantes terão acesso gratuito, até dezembro, à Plataforma IAE, que reúne trilhas de aprendizagem em Raciocínio Lógico, Português, Matemática e Comunicação Digital, além de testes vocacionais e do e-book Mundo do Trabalho.



A coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares, ressalta o papel social da iniciativa.



"Queremos oferecer ferramentas reais para que esses jovens reconheçam seu potencial, ampliem suas possibilidades e estejam mais preparados para construir suas trajetórias profissionais", afirmou.

Plaza Shopping promove oficinas de orientação profissional para alunos da rede pública no Recife. Foto: Divulgação / Acervo Plaza Shopping





Ao término do ciclo de formação, os estudantes qualificados integrarão o Banco de Talentos do IAE e, a partir de janeiro de 2027, serão encaminhados para seleções de Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego em empresas e comércios de diferentes segmentos, como shoppings, indústrias, supermercados e farmácias.



Segundo a organização, desde o lançamento do projeto, em 2023, 82% dos participantes concluíram as capacitações e 45% conquistaram vagas no mercado formal.



“Queremos preparar esses jovens para o mundo do trabalho, ampliando seus conhecimentos por meio de uma metodologia prática e aplicada. Nosso objetivo é estimular não apenas o ingresso, mas também a permanência e a ascensão profissional, mostrando que eles podem construir uma trajetória de desenvolvimento e crescimento”, conclui Carol Conde.

Para mais informações sobre a programação do Plaza Shopping, a organização disponibiliza o Instagram oficial do Shopping Plaza e o site oficial.

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