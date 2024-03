A- A+

Água potável PluGoW: projeto da UFPE em parceria com empresa transforma água da chuva em potável no Alto da Telha 20 casas da comunidade localizada no bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife, já receberam a tecnologia; número deve chegar em 75 nos próximos seis meses

Necessidade básica para todos, o acesso à água potável e de qualidade ainda é uma realidade distante para uma parte da população. De acordo com o último levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de 2022, mais de 33 milhões de brasileiros não tem acesso à água tratada no país. No Recife, o PluGoW é uma alternativa para melhorar o cenário.

O PluGoW é uma tecnologia desenvolvida pela Pluvi Ambiental, startup incubada do Polo TeC da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com a empresa Aqualito- responsável pelo criação dos reservatórios.

Esses reservatórios têm 6 metros de comprimento, pesam 50 quilos quando estão vazios e a base para instalação nas casas é de 25 centímetros. Eles fazem a captação, o armazenamento e o tratamento da água da chuva em água potável.

A tecnologia da PluGoW é baseada em estudos da UFPE, que desde 2007 abordam o tratamento de água da chuva e constataram que se você descartar o primeiro milímetro da água captada no telhado, já elimina 100% das bactérias.

Fundador da empresa Aqualito, Felipe Lucas explicou como funciona na prática a ação da PluGoW. "Acontece a captação da água dos telhados através de calhas. O primeiro milímetro de água vai para um reservatório onde essa água é eliminada e pode ser usada para lavar roupa, lavar prato e qualquer uso não potável da água. O restante vai para outro reservatório, que faz o bombeamento num sistema de cloração para atender as normas da vigilância sanitária".

O projeto dos reservatórios PluGoW não está apenas no papel. A tecnologia já começou a ser utilizada em moradias localizadas em áreas carentes do Recife através do projeto Morro de Vontade- que envolve diversos setores da UFPE. Desde o início do ano, já foram 20 reservatórios colocados na comunidade do Alto da Telha, no bairro de Passarinho- Zona Norte do Recife.

A previsão é que num prazo de até seis meses, 75 casas do local estejam com a tecnologia da PluGoW. De acordo com Felipe, os reservatórios são de fácil instalação. A maior dificuldade "é o processo de colocar as calhas, porque a maioria das casas não possuem", comentou o especialista.

Felipe Lucas analisou a importância dos reservatórios para além da transformação da água da chuva em água potável. A tecnologia também ajuda na prevenção de deslizamento do solo e o desenvolvimento de doenças como a dengue.

"A Região Metropolitana do Recife chove praticamente todos os meses. Usar a água da chuva vai ajudar muito a população a ter água na torneira, até pelo déficit de saneamento. Isso é muito importante. Tanto levar água para as casas, como também mitigar os riscos de infiltração do solo, uma vez que impede o solo de ser encharcado em até 1300 litros. Além disso, o sistema é totalmente fechado e impede a proliferação de mosquito- principalmente da dengue", afirmou.

