A- A+

Justiça Pluxee obtém liminar na Justiça contra decreto do vale-alimentação Decisão suspende fiscalização e aplicação de punições; Alelo e VR já haviam conseguido pareceres semelhantes

A 10ª Vara Cível Federal de São Paulo concedeu uma liminar à Pluxee que suspende qualquer fiscalização ou aplicação de punições pelo governo federal à empresa com base nas novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), definidas por decreto em novembro de 2025. Na semana passada, Ticket, controlada pela francesa Edenred, e VR já haviam obtido decisões semelhantes. Todas são provisórias e ainda podem ser contestadas pela União.

O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado, estabelece um teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas empresas de benefícios dos restaurantes e estabelecimentos comerciais, além de fixar em até 15 dias o prazo máximo para o repasse dos valores. Atualmente, nem taxas, nem prazos são regulamentados dentro do programa.

A norma também limita a tarifa de intercâmbio a 2%, veda cobranças extras e dá um prazo de 90 dias para que as empresas se adaptem. Outro ponto central é a exigência de interoperabilidade total entre bandeiras: em até um ano, qualquer cartão de benefício deverá ser aceito em todas as maquininhas.

Na decisão, o juiz Guilherme Markossian de Castro Nunes afirmou que o uso de mecanismos estatais de controle de preços e a interferência direta na estrutura de custos e nos contratos entre empresas privadas podem violar os princípios da legalidade e da liberdade econômica.

O magistrado também escreveu que aplicar essas regras a contratos que já estão em vigor cria insegurança jurídica e limita indevidamente a autonomia das partes envolvidas.

Procurada, a Pluxee disse ver de forma positiva a decisão da Justiça, por assegurar a continuidade plena das operações para empresas, trabalhadores e estabelecimentos parceiros, além de evitar impactos imediatos que poderiam desorganizar o ecossistema de benefícios de alimentação e refeição.

“A decisão liminar reafirma princípios fundamentais como a legalidade, a livre iniciativa, a segurança jurídica e a proteção dos contratos vigentes com clientes e estabelecimentos”, disse em nota.

O GLOBO aguarda posicionamento do governo federal.

Veja também