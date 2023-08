A- A+

RECIFE PM acusado de ameaçar e mostrar órgão genital para mulher é expulso da corporação Episódio aconteceu em maio de 2018, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco foi expulso da corporação após ameaçar uma mulher com uma arma de fogo portada ilegamente e mostrar o órgão genital para ela.

O episódio aconteceu em maio de 2018, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, e a portaria com a exclusão do agente de segurança pública, assinada pela secretária Carla Patrícia Cunha, foi divulgada na edição desta terça-feira (8) do Diário Oficial do Estado.

De acordo com as investigações, o soldado constrangeu a mulher e tentou obrigá-la a entrar no carro onde estava. A polícia também afirmou que o policial tinha munições do 12º BPM sem uso autorizado e, ao ser preso, abriu a porta traseira da viatura e fugiu, tendo sido capturado novamente após perseguição.

O soldado foi autuado por desobediência, resistência mediante ameaça ou violência — ele não quis se entregar ao ser pego e terminou sendo algemado —, porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Veja também

vigilância sanitária Anvisa interdita cosméticos usados irregularmente como injetáveis