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AGRESSÃO

PM afasta policial flagrado chutando rosto de mulher em prédio no litoral de SP

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a conduta é investigada por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM)

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PM afasta policial flagrado chutando rosto de mulher em prédio no litoral de SPPM afasta policial flagrado chutando rosto de mulher em prédio no litoral de SP - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Militar afastou o PM flagrado chutando o rosto de uma mulher que aparentava estar em surto, no corredor de um prédio, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a conduta é investigada por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM).

'As imagens registradas pelas câmeras operacionais portáteis (COPs) estão sendo analisadas. A instituição repudia excessos, desvios de conduta e ressalta que, constatada qualquer irregularidade, os responsáveis serão punidos", disse a SSP em nota neste domingo, 22.

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O que ocorreu
Os policiais tinham sido chamados por vizinhos após ouvirem gritos no apartamento da suposta vítima. Ela teria sido contida de forma violenta e agredida. Com o rosto sangrando, a mulher passou por atendimento no Pronto-Socorro Central

O caso ocorreu em um prédio da rua Amador Bueno da Ribeira, na região central da cidade, por volta das 3 horas da madrugada de quinta-feira, 19.

Os agentes chegaram e teriam encontrado a mulher em aparente surto psicótico. Ela reagiu à abordagem e teria dado tapas em um policial.

A mulher foi contida e derrubada. Imagens postadas em redes sociais mostram quando, já no chão, a mulher está cercada por policiais e se debate. Quando ela tenta segurar o pé de um dos policiais, recebe um chute no rosto.

De acordo com a prefeitura de São Vicente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a mulher com um ferimento na cabeça. Após os primeiros socorros, ela foi levada para o PS Central. O estado de saúde dela não foi informado.

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