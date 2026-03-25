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RIO DE JANEIRO PM agride jovens em escola estadual no Rio de Janeiro e é afastado das ruas Vítimas estavam na unidade de ensino para participar de reunião com alunos que acusam professor de assédio

Três jovens, de 18, 20 e 23 anos, ligados a entidades estudantis, acusam um policial militar de agressão, ocorrida nesta quarta-feira (25), na Escola Estadual Senhor Abravanel, no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio.

As agressões foram gravadas em vídeo, que mostram o PM, bastante exaltado, dando socos num dos rapazes e tapas em outro. Uma jovem afirmou que teve a camisa rasgada pelo agente, que foi afastado das ruas pelo comando da corporação.

As vítimas disseram que estavam na escola para participar de uma reunião com alunos que acusam um professor de assédio e pedem o afastamento dele.

De acordo com os relatos delas, ao saber da presença dos três jovens, a direção da unidade alegou que estavam invadindo o espaço. Como as vítimas se recusaram a deixar o imóvel, a PM foi acionada.

Após serem agredidos, os jovens foram detidos pelo policial e levados para a 9ª DP (Catete). A denúncia sobre as agressões foi enviada para o gabinete do deputado federal Tarcísio Motta (Psol), que postou o vídeo da ação do PM.

ALERTA: Conteúdo sensível

ABSURDO! Policial agride aluno dentro da Escola Estadual Senor Abravanel (antiga Amaro Cavalcante) no Largo do Machado, no Rio de Janeiro.



O motivo: Estudantes pediam o afastamento de um professor acusado ASSÉDIO SEXUAL, enquanto as investigações ocorressem. pic.twitter.com/1JNWABqgys — donib (@bigdonniz) March 25, 2026

Nas imagens, é possível ver o agente dizendo que apreenderia o celular da pessoa que fazia a gravação como prova de que os jovens se recusaram a sair da escola. Uma das vítimas se aproxima do policial, que em seguida segura em seu braço e começa desferir uma sequência de tapas. Um segundo rapaz é tenta intervir e é empurrado.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "diante da gravidade dos fatos contidos nas imagens captadas na referida unidade de ensino, determinou que a Corregedoria Geral instaure um procedimento para apurar a conduta do agente de maneira imediata". Segundo a corporação, o militar foi identificado, será encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e está afastado das ruas de modo preventivo.

"A Polícia Militar reitera seu compromisso institucional de atuar em defesa da sociedade e de sempre apurar com a atenção e transparência necessárias a conduta de seus policiais em serviço", destacou a nota da PM.

Procurada para dar um posicionamento sobre o episódio, a Secretaria estadual de Educação ainda não se pronunciou.

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