A- A+

Recife PM aposentado é morto a tiros na Zona Norte do Recife; sobrinho dele e uma mulher são feridos Sargento aposentado já foi encontrado sem vida no local

Um sargento aposentado da Polícia Militar, de 55 anos, foi morto a tiros em via pública, no bairro Alta Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife.



Na ocasião, o sobrinho da vítima e uma mulher também foram atingidos pelos disparos e precisaram ser socorridos. O crime aconteceu nesse domingo (28), na rua Sodrelândia.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o sargento aposentado já foi encontrado sem vida no local.



Já o sobrinho, que não teve a idade divulgada, e a mulher, de 40 anos, estavam no local com perfurações de arma de fogo e foram encaminhados para unidades de saúde da região.

A Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital registrou o caso como um homicídio consumado e uma dupla tentativa de homicídio.



A PCPE informou que as investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido e que outras informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar o curso das diligência.

Veja também

SEGURANÇA Neoenergia PE realiza serviço de ligação provisória para o Carnaval 2024; saiba como solicitar