A- A+

OPERAÇÃO BICENTENÁRIO PM apreende 10 quilos de maconha com duas mulheres em ônibus no TIP, no Recife Segundo a polícia, as duas foram levadas à delegacia

Duas mulheres que transportavam 10 quilos de maconha em bagagens foram flagradas na manhã desta sexta-feira (27), no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

A droga foi apreendida, e as mulheres foram levadas para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana, para adoção das medidas legais cabíveis.

A ação foi conduzida por policiais militares do 12º Batalhão, no âmbito da Operação Bicentenário, deflagrada nesta sexta-feira. A operação extradiornária coloca todo o efetivo da PM nas ruas do estado por 24 horas.

Segundo a polícia, os agentes receberam informações que as suspeitas estariam apresentando "comportamento estranho" dentro do ônibus.

Buscas feitas no compartimento de bagagens do veículo localizaram os 10 quilos de maconha, que estavam acondicionados em 10 invólucros.

Aos policiais, as suspeitas disseram que moram em Custódia, no Sertão de Pernambuco, e teriam como destino a cidade de João Pessoa — seria na capital da Paraíba que elas fariam a entrega das drogas.

Os nomes das envolvidas, assim como suas respectivas idades, não foram informadas pela Polícia Militar.

Em outra ação parte da Operação Bicentenário feita nesta sexta-feira, policiais militares efetuaram a prisão de um foragido da Justiça apontado por vários crimes no Maranhão. A prisão aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Veja também