PM apreende 110 kg de maconha dentro de carro abandonado por motorista em Flores, no Sertão
De acordo com a corporação, o condutor fugiu após desobeder ordem de parada
Aproximadamente 110 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar dentro de um carro abandonado pelo condutor, que desobedeceu à ordem de parada e fugiu.
O caso aconteceu nesta sexta-feira (23), no distrito de Sítio dos Nunes, em Flores, Sertão de Pernambuco.
De acordo com a corporação, o veículo foi avistado durante a Operação Madrugada Segura. Após desobeder aos policiais e abandonar o carro alguns metros à frente, "o suspeito fugiu pela vegetação da caatinga e não foi localizado", segundo a corporação.
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"Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 110 quilos de maconha pronta para o consumo", completou a PM.
As drogas e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Flores, para a adoção das medidas legais cabíveis.