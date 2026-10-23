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APREENSÃO

PM apreende 110 kg de maconha dentro de carro abandonado por motorista em Flores, no Sertão

De acordo com a corporação, o condutor fugiu após desobeder ordem de parada

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PM apreende 110 kg de maconha dentro de carro abandonado por motorista em Flores, no SertãoPM apreende 110 kg de maconha dentro de carro abandonado por motorista em Flores, no Sertão - Foto: PMPE/Divulgação

Aproximadamente 110 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar dentro de um carro abandonado pelo condutor, que desobedeceu à ordem de parada e fugiu.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (23), no distrito de Sítio dos Nunes, em Flores, Sertão de Pernambuco

De acordo com a corporação, o veículo foi avistado durante a Operação Madrugada Segura. Após desobeder aos policiais e abandonar o carro alguns metros à frente, "o suspeito fugiu pela vegetação da caatinga e não foi localizado", segundo a corporação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 110 quilos de maconha pronta para o consumo", completou a PM.

As drogas e o veículo apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Flores, para a adoção das medidas legais cabíveis.

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