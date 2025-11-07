A- A+

APREENSÃO PM apreende 115 kg de maconha em Jaboatão; suspeitos fogem após troca de tiros A ação ocorreu após denúncias de moradores da área sobre o tráfico de entorpecentes na comunidade conhecida como Buracão

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu 115 kg de maconha que iriam abastecer o tráfico de drogas no bairro da UR-06, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação ocorreu após denúncias de moradores da área sobre o tráfico de entorpecentes na comunidade conhecida como Buracão.

A PM recebeu informações de que um carregamento de drogas teria chegado ao local. Lá, dois homens foram vistos saindo de uma casa. Um deles estava armado e reagiu.

"Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos dispararam contra os militares, que reagiram à agressão. Após a troca de tiros, os indivíduos conseguiram fugir", completou a PM.

Depois disso, os policiais fizeram buscas na casa de onde os suspeitos saíram e encontraram os 115 kg de maconha, além de uma balança de precisão.



O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes.

