PM apreende 115 kg de maconha em Jaboatão; suspeitos fogem após troca de tiros
A ação ocorreu após denúncias de moradores da área sobre o tráfico de entorpecentes na comunidade conhecida como Buracão
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu 115 kg de maconha que iriam abastecer o tráfico de drogas no bairro da UR-06, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).
A ação ocorreu após denúncias de moradores da área sobre o tráfico de entorpecentes na comunidade conhecida como Buracão.
A PM recebeu informações de que um carregamento de drogas teria chegado ao local. Lá, dois homens foram vistos saindo de uma casa. Um deles estava armado e reagiu.
"Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos dispararam contra os militares, que reagiram à agressão. Após a troca de tiros, os indivíduos conseguiram fugir", completou a PM.
Depois disso, os policiais fizeram buscas na casa de onde os suspeitos saíram e encontraram os 115 kg de maconha, além de uma balança de precisão.
O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes.