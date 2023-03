Polícia Militar apreende 29 quilos de maconha em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou, neste domingo (26), uma apreensão de 29 quilos de maconha em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a corporação, um homem e duas mulheres foram presos na ação, que aconteceu na Comunidade da Sardinha.

Segundo a polícia, equipes do 6º Batalhão faziam rondas na região quando receberam uma denúncia que indicava um suposto ponto de venda e distribuição de entorpecentes; os agentes localizaram um dos suspeitos, que portava uma mochila com dez tabletes de maconha.

Ao ser interrogado, o homem alegou ter recebido o entorpecente de outra pessoa para levá-lo a um depósito, uma casa localizada na Rua Cuiabá, também no bairro de Barra de Jangada. No local, os policiais encontraram outros 36 tabletes de maconha, que estavam com a companheira do suspeito e uma amiga.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de Prazeres, também em Jaboatão. Os 29 quilos de maconha foram apreendidos e também foram levados à delegacia.



