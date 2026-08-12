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APREENSÃO

PM encontra 3 kg de maconha em mala abandonada dentro de empresa de transporte no Recife

Caso aconteceu na terça-feira (11), no bairro do Ipsep, Zona Sul da cidade

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PM apreende 3 kg de machonha dentro de mala abandonada em empresa de transporte no RecifePM apreende 3 kg de machonha dentro de mala abandonada em empresa de transporte no Recife - Foto: PMPE/Divulgação

A Polícia Militar apreendeu cerca de 3 quilos de maconha prensada que estavam dentro de uma mala deixada sem identificação em uma empresa de transporte localizada no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu na terça-feira (11).

Segundo a corporação, que divulgou a ocorrência nesta quarta-feira (12), as equipes receberam informações sobre a bagagem e, quando tiveram autorização para realizar a averiguação, foram até o estabelecimento. 

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No local, um funcionário acompanhou a ação e os policiais militares constataram que havia três tabletes com maconha prensada no interior da mala.

Em vídeo divulgado pela PM, é possível ver que a droga estava escondida em um compartimento da bagagem, junto a roupas e peças íntimas para disfarçar o ato ilícito.

"O material apreendido e a testemunha foram encaminhados à Ceplanc [Central de Plantões da Capital], onde foram adotadas as providências legais cabíveis", completou a polícia.

A corporação informou também que nenhum suspeito foi localizado ou identificado.

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