tráfico de animais PM apreende 59 kg de pepinos-do-mar e aponta possível ligação com tráfico internacional O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira (15) 3.500 espécimes de pepinos-do-mar armazenados em um imóvel

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira (15) 3.500 espécimes de pepinos-do-mar armazenados em um imóvel.

Informações preliminares apontam que os animais (da classe dos equinodermos) são fruto de pesca proibida e que, somados, chegam a pesar 59 quilos.

A ocorrência ainda estava em andamento até o fechamento deste texto. Por esse motivo, não há ainda informações detalhadas sobre prisões e o local exato onde os pepinos-do-mar foram encontrados.

A polícia chegou ao imóvel por meio de uma denúncia anônima e encontrou os animais em estufas artesanais.

As amostras serão encaminhadas para a Universidade de São Paulo (USP) e também para a perícia da Polícia Federal. A PM aponta possível ligação com o tráfico internacional da espécie, praticado no Aeroporto de Guarulhos.



