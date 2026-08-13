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OPERAÇÃO PONTO CEGO PM apreende maconha e câmeras usadas pelo tráfico para monitorar movimentação policial no Recife Polícia explicou que sistema clandestino seriva para proteger pontos de tráfico. Na ação, também foram apreendidos mais de 60 quilos de maconha

Trinta e seis câmeras de monitoramento usada por traficantes para monitorar a movimentação policial e proteger pontos de comercialização de drogas foram apreendidas em ação deflagrada por policiais militares do 19º BPM na Comunidade da Jaqueira, no bairro do Jordão Zona Sul do Recife.

A Operação Ponto Cego, deflagrada na quarta-feira (12), também apreendeu 111 pacotes de maconha, com aproximadamente 61 kg da droga tipo flor.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o montante apreendido representa um forte impacto financeiro sobre o tráfico de drogas na Zona Sul da capital pernambucana, estimado em mais de R$ 1 milhão.

Segundo a PM, as equipes que estiveram no local localizaram uma câmera de monitoramento clandestina instalada em um poste público e, após averiguação de um imóvel abandonado, encontraram materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

"Durante buscas em uma área de mata nos fundos da residência, foram localizados também sete tonéis enterrados, com aproximadamente 61 kg de maconha (do tipo flor), cerca de 7 mil pinos plásticos, dez capas de coletes balísticos e três balanças de precisão", informou a PM.

Operação Ponto Cego

A Polícia Militar reforçou que continuará intensificando as ações de inteligência da Operação Ponto Cego, com foco na retirada de equipamentos clandestinos e a ocupação territorial, para impedir que criminosos utilizem os sistemas de vigilância para antecipar a movimentação policial e proteger pontos de tráfico.

Ao longo de 2026, a iniciativa desenvolvida para combater o tráfico de drogas e desativar os sistemas clandestinos usados para monitorar a entrada e a saída das equipes policiais, já resultou na retirada de mais de 150 câmeras clandestinas.

"Isso é o resultado de uma operação muito bem planejada. Inclusive, houve troca de tiros com o nosso efetivo dentro do matagal, mas graças à coragem e a proatividade de todos os policiais militares que participaram dessa operação, conseguimos ter esse resultado bastante exitoso", afirmou o tenente-coronel Michel, comandante do 19º batalhão.

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