Região Metropolitana do Recife PM apreende carga roubada com 10.500 unidades de queijo ralado em Cavaleiro, Jaboatão Carga estava em uma casa na rua Quatro de Outubro

Uma carga roubada com 10.500 unidades de queijo ralado foi recuperada pela Polícia Militar de Pernambuco no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



Segundo a corporação, agentes do 25º BPM receberam a informação que um descarregamento estava ocorrendo na rua Quatro de Outubro, nessa terça-feira (5) e confirmaram a denúncia.

A PM informou que os suspeitos souberam da chegada do policiamento e fugiram no local, mas na casa indicada foi localizada uma carga com 10.500 unidades de queijo ralado, armazenadas em caixas.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que investigará o caso.

