A- A+

BEZERROS PM apreende carga roubada de óleo lubrificante veicular avaliada em R$ 1,5 mi e prende criminosos Policiais alcançaram o veículo e os assaltantes em Bezerros, no Agreste do estado

Policiais militares do 4º Batalhão recuperaram uma carga roubada de óleo lubrificante veicular em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a corporação, os produtos foram avaliados em R$ 1,5 milhão pela transportadora.

O flagrante aconteceu na quarta-feira (24), após os policiais receberam informações sobre o roubo. O efetivo então montou um bloqueio na BR-232 e abordou o caminhão em Bezerros.

Dois homens que estavam no veículo foram presos e levados com a carga para a delegacia. Ao todo, havia 1.850 caixas do produto no caminhão.

A Polícia Civil segue com as investigações da ocorrência.

Veja também