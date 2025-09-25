BEZERROS
PM apreende carga roubada de óleo lubrificante veicular avaliada em R$ 1,5 mi e prende criminosos
Policiais alcançaram o veículo e os assaltantes em Bezerros, no Agreste do estado
Carga roubada foi recuperada pelos policiais militares - Foto: Polícia Militar de Pernambuco/Divulgação
Policiais militares do 4º Batalhão recuperaram uma carga roubada de óleo lubrificante veicular em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a corporação, os produtos foram avaliados em R$ 1,5 milhão pela transportadora.
O flagrante aconteceu na quarta-feira (24), após os policiais receberam informações sobre o roubo. O efetivo então montou um bloqueio na BR-232 e abordou o caminhão em Bezerros.
Dois homens que estavam no veículo foram presos e levados com a carga para a delegacia. Ao todo, havia 1.850 caixas do produto no caminhão.
A Polícia Civil segue com as investigações da ocorrência.