Polícia PM apreende mais de 13 mil comprimidos de ecstasy no bairro da Iputinga, no Recife Também foram apreendidos haxixe, maconha e MD

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, no fim da tarde desta sexta-feira (13), mais de 13 mil comprimidos de ecstasy no bairro da Iputinga, no Recife.

Durante a ocorrência também foram apreendidos aproximadamente 10 kg de haxixe (Colômbia); além de 58 tabletes de haxixe bambu; 5,285 kg de maconha natural; 500G de MD; dois zip lock (embalagem plástica) de MD; duas balanças de precisão; e diversas embalagens.



De acordo com a Polícia Militar, um homem com atitude suspeita foi abordado durante a ronda policial e com ele foi encontrado um zip lock de haxixe. Ao ser indagado sobre a procedência da droga, o suspeito indicou uma casa próxima ao local.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência e, ao perceberem a aproximação do efetivo, dois indivíduos que estariam no local empreenderam fuga, mas a corporação conseguiu apreender os entorpecentes.



“Não é comum esse tipo de droga circular aqui na Região Metropolitana, é uma droga mais elitizada, que se encontra mais em locais de raves, de Carnaval, praia, porque são drogas caras, são drogas sintéticas caras”, comentou o major Cézar Belo, responsável pelo comando do BPRp.



“O indivíduo entregou a casa onde ele comprou a droga, a boca de fumo. O efetivo foi lá na boca de fumo, alguns meliantes que tomavam conta da boca de fumo tinham evadido do local. Adentramos na boca de fumo e encontramos a droga ainda empacotada”, completou.

