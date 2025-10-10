A- A+

JOGOS DE AZAR Sertão: PM apreende máquinas de jogos de azar em Serra Talhada Dois homens suspeitos de integrarem o esquema de jogos foram presos durante a ação policial

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou a apreensão de diversas máquinas de jogos de azar encontradas no distrito de Varzinha, em Serra Talhada, no Sertão do estado.

Os equipamentos foram encontrados enquanto os policiais militares do 14º BPM verificavam uma denúncia de comércio de entorpecentes.

Ao chegar no local da ocorrência, além do ponto de tráfico de drogas, foram apreendidas armas e munições.

Também foram encontradas uma mesa de jogo, uma maleta de fichas, um caderno de anotações, sete caixas de baralho e duas carteiras de bolso, sendo uma contendo R$ 410 em espécie e outra com R$ 2.516.

No total, foram apreendidas nove máquinas caça-níqueis, todas em funcionamento. Dois homens foram presos durante a ação policial.

Durante o interrogatório, um deles revelou ter alugado o espaço para a prática dos jogos a um conhecido, que havia instalado as máquinas e estaria dividindo os lucros.

Em seguida, o policiamento se deslocou até um depósito onde foram encontrados dois pacotes de chumbo para recarga de arma de fogo, três invólucros contendo cocaína e um celular.

Em outro depósito também foram localizados uma caixa contendo dez cartuchos calibre .36 intactos, um saco plástico com 22 gramas de maconha e diversos saquinhos plásticos utilizados para embalar entorpecentes.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade, para adoção das medidas cabíveis.

