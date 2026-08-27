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CRIME PM apreende quase 100 quilos de maconha em Dormentes, no Sertão de Pernambuco Material apreendido foi encaminhado para à Delegacia de Polícia do município para serem adotadas medidas cabíveis

Policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) apreenderam quase 100 quilos de maconha no município de Dormentes, no Sertão de Pernambuco.

A droga foi localizada em duas diligências da Polícia Militar do estado no sítio Baraúnas. A primeira foi no sábado (22), quando 48 quilos da erva foram achados pelos policiais no local, na zona rural da cidade.

A operação, segundo a polícia, precisou ser suspensa no sábado e foi retomada na quarta-feira (26), quando a polícia localizou mais 53,3 quilos de maconha, distríbuida em seis sacos plásticos, além de um rifle calibre 22 e uma munição.

Todo o material apreendido foi encaminhado para à Delegacia de Polícia de Dormentes para serem adotadas medidas cabíveis.

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