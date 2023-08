A- A+

Região Metropolitana do Recife PM apreende quase 80 kg de maconha no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes O material e os envolvidos foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital

Cerca de 80 kg de maconha foram apreendidos, na noite dessa quinta-feira (3), no bairro do Curado, em Jaboatão, Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, agentes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) recebeu informações sobre o descarregamento das drogas e foi até o local.

Ao chegar na área, os policiais avistaram os suspeitos em fuga, mas conseguiram alcançá-los. Após varredura, foram encontrados aproximadamente 80 kg de maconha.



O material e os envolvidos foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, para adoção dos procedimentos legais.

