A- A+

POLÍCIA PM de folga prende e atira em suspeito que havia acabado de matar homem em Jaboatão Polícia disse ainda que o cabo "interviu e atirou no executor"

Um policial militar prendeu um homem, de 21 anos, que tinha acabado de matar outro, de 22, em um mercado de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde dessa quinta-feira (31).

Segundo a Polícia Militar, o cabo, lotado no Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv), estava de folga. A polícia disse ainda que o cabo "interviu e atirou no executor".

Policiais do 25º Batalhão foram acionados para a ocorrência de homicídio, na rua Barão de Lucena, no Centro de Jaboatão.

O suspeito do assassinato foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Engenho Velho, também em Jaboatão, e depois transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

O suspeito permanece custodiado pela polícia no hospital da capital pernambucana para ser apresentado posteriormente à Justiça.

A arma usada pelo suspeito para matar o homem foi entregue à Polícia Civil, que vai investigar a motivação para o crime. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também

ARBOIROSES Paciente moradora de Boa Viagem morre após complicações da dengue; veja como evitar contágio