A- A+

PRISÃO PM desarticula desmanche de motos roubadas em Olinda Três suspeitos foram presos em flagrante pela prática do crime

Uma ação realizada pela Polícia Militar em Pernambuco nesta terça-feira (1º), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, resultou na prisão de três homens suspeitos de efetuar o desmanche de motocicletas roubadas.

A prisão foi realizada depois que o efetivo da CIPMoto recebeu informações sobre a ação criminosa. Ao chegar no local, os policiais militares encontraram os suspeitos trabalhando no desmonte de uma Honda Fan, que estava listada com queixa de roubo.

No ponto, outras duas motocicletas, uma Honda CG 160 e uma XRE 300, também foram encontradas. Além dos veículos, peças de motos e ferramentas utilizadas para o serviço foram apreendidas pelos policiais.

Após o flagrante, os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil do Varadouro. No local, foi lavrada a prisão em flagrante do grupo pelos crimes de receptação dolosa, roubo qualificado, resistência e associação para o crime.



Veja também

Operação Policial Operações policiais no RJ, SP e BA deixam 44 mortos desde sexta-feira