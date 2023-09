A- A+

VIOLÊNCIA PM do RN morre após ser baleado em assalto a restaurante em Igarassu; dois suspeitos são presos Criminosos foram presos por latrocínio. PM do estado potiguar lamentou a morte do soldado

Um policial militar do Rio Grande Norte morreu, na tarde de quinta-feira (14), durante um assalto a um restaurante na cidade de Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco. O soldado Adymiel Ulisses da Silva, de 26 anos, almoçava no estabelecimento quando criminosos entraram e anunciaram o assalto.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, dois homens, de 27 e 37 anos, foram presos por latrocínio, o crime de roubo seguido de morte.

O policial Adymiel, lotado 9ª Companhia de Polícia Militar da cidade potiguar de Pedra Preta, teria sido baleado após os criminosos perceberem que ele estava armado, de acordo com as primeiras informações.

O soldado chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Os dois suspeitos foram presos pela equipe da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil de Pernambuco, em nota.

Adymiel Ulisses da Silva havia ingressado na PM do Rio Grande do Norte em janeiro do ano passado. O policial deixa esposa e um filho.

PM do RN lamenta morte

Em nota oficial, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte lamentou a morte do solado Adymiel Ulisses da Silva.

"O Comando Geral da PMRN, em nome de todos os oficiais e praças, se solidariza com os seus familiares e amigos, externando os nossos sentimentos de mais profundo pesar", diz o comunicado.

