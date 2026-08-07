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BAIRRO DO PASSARINHO PM é acionada para denúncia de cadáver em hotel, mas termina apreendendo drogas e arma no Recife Policiais não encontraram nenhuma ossada. Ninguém foi preso

Policiais militares foram acionados para apurar uma denúncia anônima indicando a suposta existência de um cadáver em um quarto de um antigo hotel no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife.

Ao chegarem ao local, na noite dessa quinta-feira (6), policiais do 11º BPM receberam relatos de moradores da região de que o imóvel estava desocupado.

Em seguida, diante do forte odor vindo do interior do recinto, os policiais entraram no quarto. O cadáver que havia sido denunciado no local não foi encontrado e, por fim, a polícia acabou realizando apreensão de drogas, armas e outros itens.

De acordo com a corporação, em nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (7), foram encontrados materiais usados para embalar drogas, mochilas com "forte odor" de uma substância semelhante a crack, uma espingarda calibre 12 escondida em pneus, nove munições do mesmo calibre que ainda estavam intactas, cerca de 365 gramas de maconha, 155 gramas de crack e uma balança da precisão.

Imagens compartilhadas pela polícia mostram o momento em que os agentes entraram no quarto. No local, havia objetos como sombrinha, escada móvel, pneus e sacolas espalhados pelo chão.

Em uma pilha de pneus, os policiais acharam uma maleta com a arma e as munições e sacos com drogas e outros materiais usados no manuseio do tráfico.

"Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia adoção das medidas legais cabíveis", destacou a Polícia Militar.

Apesar da apreensão das drogas, a polícia não identificou nenhum suspeito.

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