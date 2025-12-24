Qua, 24 de Dezembro

Rio de Janeiro

PM é assassinado em tentativa de assalto no Rio; agente é o segundo morto em menos de 24 horas

Sargento da Academia de Polícia foi rendido por bandidos no Engenho Novo; em Padre Miguel, na Zona Oeste, agente inativo teve carro cercado por criminosos

Sargento foi assassinado na Zona Norte do Rio de JaneiroSargento foi assassinado na Zona Norte do Rio de Janeiro - Foto: TV Globo/Reprodução

Um sargento da Polícia Militar foi morto, na manhã desta quarta-feira, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da corporação, ele foi vítima de uma tentativa de assalto. O agente foi o segundo assassinado na capital em menos de 24 horas: nesta terça-feira, um PM inativo foi executado em Padre Miguel, na Zona Oeste. Com esses crimes, sobe par 53 o número de policiais militares mortos em 2025.

O sargento da Academia de Polícia Belk Viana Thomaz, de 39 anos, foi rendido por bandidos que tentaram roubar sua motocicleta, na manhã desta quarta-feira, quando passava pela localidade conhecida como Buraco do Padre, no Engenho Novo. De acordo com a PM, o agente reagiu e houve troca de tiros.
 

O sargento acabou sendo atingido na artéria femoral. Belk chegou a ser levado para o Hospital municipal Salgado Filho, onde foi identificado como policial. A PM lamentou a morte e informou que presta solidariedade aos parentes do policial. Até o momento, não há informações sobre o velório e o enterro do militar.

Carro cercado
Em Padre Miguel, o policial militar inativo Flavio Ferreira Mathias, de 53 anos, estava num carro estacionado, à espera de um amigo, quando o veículo foi cercado por criminosos que estavam num automóvel e em uma motocicleta. Os bandidos abriram fogo contra Mathias, que morreu no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato. "A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", diz o comunicado.

