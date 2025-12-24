PM é assassinado em tentativa de assalto no Rio; agente é o segundo morto em menos de 24 horas

A- A+

Um sargento da Polícia Militar foi morto, na manhã desta quarta-feira, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da corporação, ele foi vítima de uma tentativa de assalto. O agente foi o segundo assassinado na capital em menos de 24 horas: nesta terça-feira, um PM inativo foi executado em Padre Miguel, na Zona Oeste. Com esses crimes, sobe par 53 o número de policiais militares mortos em 2025.

O sargento da Academia de Polícia Belk Viana Thomaz, de 39 anos, foi rendido por bandidos que tentaram roubar sua motocicleta, na manhã desta quarta-feira, quando passava pela localidade conhecida como Buraco do Padre, no Engenho Novo. De acordo com a PM, o agente reagiu e houve troca de tiros.



O sargento acabou sendo atingido na artéria femoral. Belk chegou a ser levado para o Hospital municipal Salgado Filho, onde foi identificado como policial. A PM lamentou a morte e informou que presta solidariedade aos parentes do policial. Até o momento, não há informações sobre o velório e o enterro do militar.

Carro cercado

Em Padre Miguel, o policial militar inativo Flavio Ferreira Mathias, de 53 anos, estava num carro estacionado, à espera de um amigo, quando o veículo foi cercado por criminosos que estavam num automóvel e em uma motocicleta. Os bandidos abriram fogo contra Mathias, que morreu no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato. "A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", diz o comunicado.

