Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIME EM 2019

PM é condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto por matar homem após show em Olinda

Crime aconteceu em 1º de dezembro de 2019, durante discussão no Parque Memorial Arcoverde

Reportar Erro
Fórum de OlindaFórum de Olinda - Foto: TJPE/Divulgação

O Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), condenou o policial militar Filipe Andrade de Albuquerque a oito anos de prisão em regime semiaberto pelo homicídio de Vinícius Silva do Nascimento.

O crime aconteceu na madrugada de 1º de dezembro de 2019, por volta das 4h30, nas imediações do Parque Memorial Arcoverde, também em Olinda, durante a saída de um show.

A sentença de condenação do PM foi proferida nessa quarta-feira (13) pela juíza Verônica Gómez Lourenço, quase seis anos após o homicídio.

De acordo com a acusação, Filipe Andrade de Albuquerque matou Vinícius Silva do Nascimento com um disparo de arma de fogo.

O júri considerou que o réu "agiu sob o domínio de violenta emoção", após ser provocado pela vítima, que ficou impossibilitada de se defender.

Leia também

• Motorista de app é assassinado e encontrado algemado, em Ipojuca

• Casal encontrado morto e sem roupas foi namorar em carro e veículo caiu de paredão de 400m

• Ex-tenente é morto por policial militar em Olinda

Após análise das provas e argumentos, o Conselho de Sentença acatou o pedido do Ministério Público, condenando o policial militar. A defesa pediu absolvição alegando que o crime teria sido cometido em "legítima defesa".

A juíza estabeleceu 12 anos de reclusão para o réu, mas reduziu a pena em um terço por dispositivo previsto no Código Penal que trata de crimes praticados "sob violenta emoção após injusta provocação da vítima". Assim, a pena definitiva foi fixada em 8 anos. 

O homicídio foi tipificado como qualificado pelo fato de o policial ter usado recurso que dificultou a defesa da vítima.

O condenado pode apelar à pena em liberdade. "O réu vai cumprir pena privativa de liberdade de oito anos de reclusão, inicialmente, em regime semiaberto", afirmou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em nota.

A reportagem tenta contato com a defesa do réu.

Relembre o crime
O homicídio aconteceu na madrugada de 1º de dezembro de 2019. A vítima, Vinícius da Silva do Nascimento, trabalhava como autônomo e morava no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Ele era ex-tenente e segurança particular e tinha 31 anos.

O policial militar Filipe Andrade de Albuquerque era lotado na Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto). 

O crime aconteceu quando na saída de um show no Memorial Arcoverde, em Olinda. 

Segundo parentes de Vinícius, a vítima teve uma discussão com sua ex-esposa, que, na época, era companheira do PM, na saída da festa, onde se encontraram.

O policial militar teria se envolvido na discussão e logo em seguida sacou a arma e efetuou o disparo contra Vinícius. O ex-tenente estava separado da mulher desde 2017. Juntos tiveram dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de cinco anos.

Ainda de acordo com os familiares, a discussão entre Vinícius e a ex teria sido motivada porque no dia da festa ela deveria estar cuidando dos filhos, pois era o seu fim de semana de tutela de acordo com a guarda compartilhada.

No entanto, ela teria deixado as crianças sob a guarda de outras pessoas para ir à festa.

Vinícius chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Na época do crime, a Polícia Militar de Pernambuco chegou a informar, por meio de nota, que o militar alegou ter sido agredido por três homens e que atirou para tentar fugir.

Presente no enterro, um primo da vítima que estava no momento da briga, relatou à reportagem da Folha de Pernambuco como foi o ocorrido.

“Quando a gente saiu do show Vinícius viu a ex-mulher dele e aí começou uma discussão e então o atual namorado dela entrou no meio da discussão gritando: 'Ela é minha mulher!', aí o clima subiu e quando eu vi já foi o tiro”, afirmou.

O primo contou ainda que o tiro foi à queima-roupa e sem chance de defesa. Ele chegou a socorrer Vinícius, mas a vítima não resistiu e chegou ao HR já sem vida.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter