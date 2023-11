PM é morto por policial civil após briga por vaga de estacionamento no Recife

A- A+

Um policial militar, de 39 anos, foi morto a tiros em uma briga por causa de uma vaga de estacionamento em frente a um supermercado do bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, na manhã do domingo (5).

As primeiras informações indicam que o autor do crime seria um policial civil reformado.

A Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito e investiga o caso, que foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como homicídio consumado.

O suspeito do crime, que tem 64 anos, se apresentou "espontaneamente" à delegacia, segundo a Polícia Civil. Ele chegou a ajudar a socorrer a vítima para o Hospital Getúlio Vargas, que também fica no Cordeiro.

A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O nome do autor do crime não foi divulgado pela polícia.

Imagens de câmeras de segurança instaladas no local do crime mostram que os dois policiais entraram em luta corporal antes dos disparos.

As investigações seguem em andamento. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

