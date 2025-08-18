A- A+

VIOLÊNCIA PM e outros dois homens são mortos em Camaragibe após tiroteio; duas pessoas ficam feridas Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso

Durante uma troca de tiros, na Vila da Fábrica, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, três pessoas foram mortas. Entre elas, um policial militar. Outras duas ficaram feridas. As informações são da Secretaria de Defesa Social (SDS).

O caso aconteceu no último domingo (17), pela manhã. Segundo a SDS, no momento do tiroteio, três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares. O PM não resistiu e morreu no hospital.

Por meio de nota, a SDS diz que “a ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Pernambuco, onde duas armas foram entregues pela equipe policial do 20º BPM para os devidos procedimentos legais”.

“As investigações seguem em andamento”, finaliza o comunicado.



