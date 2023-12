PM é preso após passar em pedágio se masturbando e mostrando órgão genital para funcionários

A- A+

Na manhã deste domingo, um cabo da Polícia Militar foi condizido para delegacia após passar se masturbando e mostrando órgão genital para funcionários de dois pedágios. Em uma das ocasiões, ele foi filmado pelas câmeras de segurança. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o PM em Itaúna, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele foi conduzido para a 72° DP (São Gonçalo).

Os funcionários do pedágio de Casimiro de Abreu foram os primeiros que viram os atos obscenos do PM. Com o modelo e placa do veículo, eles comunicaram ao posto de Manilha que ele passaria pela região. No segundo pedágio, ele foi flagrado por câmeras de segurança e também por uma mulher que trabalhava no local.

Em nota, a Polícia Militar disse que "repudia veementemente a ação registrada neste domingo” e que um "procedimento apuratório foi instaurado para averiguar a conjuntura da ação desse policial militar". A corregedoria da corporação está acompanhando o caso.

Veja a nota da PM:

O comando da corporação da Polícia Militar do Rio de Janeiro repudia veementemente a ação registrada neste domingo, 03/12/23 e a Assessoria de Imprensa da PMERJ informa que, policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), foram acionados para uma ocorrência, na BR 101, altura do KM 308, em Itaúna, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o comando da unidade, o caso foi relatado pelos funcionários da concessionária que administra o pedágio. A PRF foi acionada e prendeu um homem, policial militar, suspeito de praticar atos obscenos contra uma funcionária da cabine de cobrança na BR 101. Um procedimento apuratório foi instaurado para averiguar a conjuntura da ação desse policial militar e a corregedoria da corporação acompanha os trâmites do caso. O fato foi registrado na 72ªDP. A Ouvidoria da SEPM está sempre à disposição dos cidadãos para qualquer denúncia através do telefone (21) 2334-6045 ou e-mail [email protected]. Nossa Corregedoria Geral da SEPM também pode ser contactada através do telefone (21) 2725-9098 ou ainda pelo site https://www.cintpm.rj.gov.br/. O anonimato é garantido.

