A- A+

Rio de Janeiro PM é preso em batalhão no Rio de Janeiro suspeito de matar sobrinho-neto Segundo investigação, os dois se desentenderam após jovem descobrir que agente tentou relacionamento com uma ex sua

Um policial militar foi preso, nesta sexta-feira, durante uma operação feita por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O cabo Alexandre Severino Rodrigues dos Santos, de 51 anos, é suspeito de matar seu sobrinho-neto, o entregador Kaik dos Santos Azevedo, de 21. O PM foi detido em seu local de trabalho, o 2º BPM, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

O crime aconteceu em 28 de agosto deste ano, num bar na Vila Geny, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Na época, testemunhas contaram a investigadores que Kaik vinha recebendo ameaças de morte. Os policiais descobriram que o rapaz e o PM haviam discutido após o jovem descobrir que o agente havia tentado um relacionamento com uma ex-sua.

Após o desentendimento, Santos jurou o sobrinho neto de morte. No dia do crime, o PM e um cúmplice foram ao bar, onde Kaik trabalhava. De acordo com a Polícia Civil, o agente entrou no comércio e executou o entregador com cinco tiros de pistola calibre .380. Depois fugiu com o homem que deu cobertura à ação criminosa. Os investigadores tentam, agora, identificar esse cúmplice de Santos e também localizar a arma usada no assassinato.

Segundo a DHBF, Santos tem passagens pela polícia, incluindo violência doméstica. Ele já respondeu por outro homicídio qualificado, ocorrido em 2012, e chegou a ser excluído da Polícia Militar. O agente foi absolvido pela Justiça e retornou à corporação.

A DHBF pede que quem tenha informações sobre o crime faça contato com o Disque-Denúncia (21 2253-1177). O GLOBO tenta localizar a defesa de Santos. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.

Veja também