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COLISÃO PM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do Recife Com o impacto, o policial foi arremessado da moto e ficou ferido, segundo o Sindicato dos Rodoviários

Um policial militar que estava em uma moto colidiu com um ônibus no bairro do Beberibe, Zona Norte do Recife, neste sábado (10).

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), que acompanhou a ocorrência, o efetivo fazia uma perseguição a dois suspeitos quando o sinistro aconteceu. Ninguém no ônibus ficou ferido.

Em imagens de câmera de segurança compartilhadas com a reportagem, é possível ver o momento da colisão, que aconteceu às 8h. No registro, o policial tenta passar em um cruzamento quando é atingido pelo ônibus, que tinha preferência pela via.

Com o impacto, o policial foi arremessado da moto. Logo em seguida, outros dois agentes chegam ao ponto do sinistro, descem de seus veículos e prestam assistência ao companheiro, que ainda tenta se levantar com dificuldade.

Em outras imagens enviadas à Folha de Pernambuco, é possível ver o estrago que a batida fez no coletivo, que ficou com danos no para-choque e no vidro.

PM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do Recife. - Foto: Sintro-PE/Cortesia

Segundo o sindicato, o policial ficou ferido com a colisão, teve escoriações no braço e na perna, e precisou receber atendimento hospitalar.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar em busca de mais informações sobre o caso e estado de saúde do agente. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

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