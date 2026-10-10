Sáb, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COLISÃO

PM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do Recife

Com o impacto, o policial foi arremessado da moto e ficou ferido, segundo o Sindicato dos Rodoviários

Reportar Erro
PM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do RecifePM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do Recife - Foto: Sintro-PE/Cortesia

Um policial militar que estava em uma moto colidiu com um ônibus no bairro do Beberibe, Zona Norte do Recife, neste sábado (10). 

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), que acompanhou a ocorrência, o efetivo fazia uma perseguição a dois suspeitos quando o sinistro aconteceu. Ninguém no ônibus ficou ferido.

Leia também

• Metrô do Recife: trem colide com carro em Jaboatão; mulher é levada para hospital

• Recife lança licitação de R$ 9,7 milhões para reformar área externa do CSU Bidu Krause, no Curado

• Espetáculo infantil "Pop e o Jardim Secreto" une diversão e educação sobre higiene bucal no Recife

Em imagens de câmera de segurança compartilhadas com a reportagem, é possível ver o momento da colisão, que aconteceu às 8h. No registro, o policial tenta passar em um cruzamento quando é atingido pelo ônibus, que tinha preferência pela via.

Com o impacto, o policial foi arremessado da moto. Logo em seguida, outros dois agentes chegam ao ponto do sinistro, descem de seus veículos e prestam assistência ao companheiro, que ainda tenta se levantar com dificuldade.

Em outras imagens enviadas à Folha de Pernambuco, é possível ver o estrago que a batida fez no coletivo, que ficou com danos no para-choque e no vidro.

PM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do RecifePM em moto colide com ônibus durante perseguição policial no Beberibe, Zona Norte do Recife. - Foto: Sintro-PE/Cortesia

Segundo o sindicato, o policial ficou ferido com a colisão, teve escoriações no braço e na perna, e precisou receber atendimento hospitalar.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar em busca de mais informações sobre o caso e estado de saúde do agente. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter