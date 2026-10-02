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Santa Maria da Boa Vista PM encontra maconha, arma e munições em sítio e erradica 32,7 mil pés da erva; sete são presos Prisões aconteceram nessa quinta-feira (1º), no Sítio Alto dos Coqueiros

Sete pessoas foram presas com arma, carregadores, munições e quase 70 quilos de maconha em um sítio na cidade de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. No local, um plantio com 32.700 pés da erva foi erradicado.

As prisões aconteceram nessa quinta-feira (1º), após troca de informações de agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) com o setor de inteligência e policiais da Malhas da Lei da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Prisões aconteceram nessa quinta-feira (1º), após troca de informações com Polícia | Foto: PMPE/Divulgação

O efetivo foi até o Sítio Alto dos Coqueiros, onde localizou seis homens e uma mulher, além de uma plantação de Cannabis. "Um dos envolvidos era alvo de um mandado de prisão por homicídio", ressaltou a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a área era utilizada para o cultivo de maconha. Aproximadamente 32,7 mil pés da erva foram localizados e incinerados no local. Também foram apreendidos 69,7 kg de maconha pronta para consumo, uma pistola calibre 9mm, três carregadores, 38 munições do mesmo calibre e três rádios comunicadores.

Equipamentos utilizados no preparo e acondicionamento da droga também foram localizados, como uma trimadeira desfolhadora, uma seladora manual de plástico, duas balanças, além de três celulares.

A PM informou que os sete envolvidos e todo o material foram encaminhados à Delegacia de Cabrobó, também no Sertão.

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