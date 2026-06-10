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PERNAMBUCO PM erradica quase 57 mil pés de maconha em operação no Sertão; suspeitos seguem foragidos No local, além do plantio ilícito, a corporação apreendeu uma caminhonete e quatro motos

Uma operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) erradicou 56,8 mil pés de maconha no Assentamento Salãozinho, na zona rural de Cabrobó, no Sertão do estado.

A ação, que contou com apoio da Polícia Civil, aconteceu na tarde da terça-feira (9). No local, além do plantio ilícito, a corporação apreendeu uma caminhonete e quatro motos.

"Uma amostra da droga e um pé da planta foram recolhidos para os procedimentos periciais. Todo o material apreendido foi encaminhado à DP do município", explicou a PM, em nota.

PM erradica 58,6 mil pés de maconha em operação no Sertão. - Foto: PMPE/Divulgação

Os suspeitos não foram localizados. A polícia segue investigando o caso.

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