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JABOATÃO Piedade: PM intercepta falso caminhão de mudança e encontra R$ 300 mil em dinheiro em espécie Além da quantia em espécie, criminosos levavam arma e máquina de contar notas escondidas entre os móveis

Uma operação do 6º BPM interrompeu, nessa segunda-feira (16), o que parecia ser uma mudança residencial comum no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Por trás dos móveis e caixas, os policiais descobriram R$ 307 mil em espécie, uma pistola 9 mm e uma máquina profissional para contar cédulas.

A polícia chegou ao veículo após uma denúncia anônima alertar sobre um caminhão suspeito que circulava pelo bairro escoltado por um carro de passeio.

Na abordagem, além do montante expressivo de dinheiro, que estava sendo contabilizado eletronicamente, os agentes apreenderam porções de maconha e munições.

O balanço da apreensão incluiu:

Dinheiro: R$ 307.236,00 em notas diversas;



Aparelhos: 2 celulares;



Equipamento: 1 máquina de contar dinheiro;



Armamento: 1 pistola 9mm com carregador e munições;



Drogas: 245g de maconha.

Três homens que estavam envolvidos foram presos em flagrante. Todo o material e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes, onde o caso foi registrado.

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