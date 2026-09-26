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Futebol PM monta esquema especial para clássico dos clássicos neste sábado (26) Policiamento será reforçado antes, durante e após o clássico, com presença no estádio, nas vias de acesso e no transporte público

O clássico entre Náutico e Sport, no Estádio dos Aflitos, terá um efetivo de 924 policiais militares durante e após a partida, na tarde deste sábado (26). O esquema de segurança inclui o entorno do estádio, as principais vias de acesso e pontos do transporte público durante a saída dos torcedores.

Antes da bola rolar no Clássico dos Clássicos, a PM também garantiu a segurança dos torcedores e populares próximo ao estádio.

Do total, 121 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) atuarão na área interna dos Aflitos.

Na área externa e nas principais vias de acesso ao estádio, foram empregados 803 policiais, sob o comando do 13º Batalhão da Polícia Militar (13º BPM). O efetivo possui equipes do Tático e de motopatrulhamento.

A operação também conta com monitoramento por câmeras no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), uso de drones e apoio aéreo do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Integrantes das torcidas de Náutico e Sport foram escoltados durante a operação. Equipes também foram posicionadas em estações do metrô e terminais integrados para acompanhar a movimentação dos torcedores.

Após o apito final, o policiamento será mantido nos principais corredores de circulação e pontos do transporte público para acompanhar a saída dos torcedores.

A Polícia Militar orienta que situações suspeitas sejam comunicadas pelo telefone 190, preferencialmente no momento da ocorrência, com informações sobre as características dos envolvidos.

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