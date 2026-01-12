Seg, 12 de Janeiro

PM morre em acidente com viatura que capotou após colidir com outro carro, em Afogados

Ela estava no banco do passageiro e morreu antes mesmo de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Acidente com Viatura da Polícia Militar no Bairro de AfogadosAcidente com Viatura da Polícia Militar no Bairro de Afogados - Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco.

O grave acidente que matou a policial militar do 12º Batalhão Leidy Emily dos Santos Ferreira, de 28 anos, aconteceu por volta das 2h45 desta segunda-feira (12), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. Ela estava no banco do passageiro e morreu antes mesmo de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A viatura que ela estava, modelo Duster, ia para uma operação na Avenida Caxangá, quando bateu num outro carro, modelo Spin, capotou e se chocou contra um poste no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inacio de Melo. O condutor da Spin sofreu ferimentos leves e não quis atendimento médico.

O motorista que dirigia a viatura, PM Renan Farias, sofreu ferimentos. Segundo informações policiais, ele teve traumatismos e fraturas em membros superiores e inferiores. Renan foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros, socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), bairro do Derby, centro da capital. O corpo de Leidy está no Instituto de Medicina Legal (IML), bairro de Santo Amaro.

 

Estado de saúde do PM Renan
O HR foi procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco e confirmou a entrada do PM Renan.

“O Hospital da Restauração confirma que o paciente deu entrada, mas, por enquanto não vai informar o estado de saúde”, informou.

