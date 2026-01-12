A- A+

PERNAMBUCO PM morre em acidente com viatura que capotou após colidir com outro carro, em Afogados Ela estava no banco do passageiro e morreu antes mesmo de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

O grave acidente que matou a policial militar do 12º Batalhão Leidy Emily dos Santos Ferreira, de 28 anos, aconteceu por volta das 2h45 desta segunda-feira (12), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. Ela estava no banco do passageiro e morreu antes mesmo de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A viatura que ela estava, modelo Duster, ia para uma operação na Avenida Caxangá, quando bateu num outro carro, modelo Spin, capotou e se chocou contra um poste no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inacio de Melo. O condutor da Spin sofreu ferimentos leves e não quis atendimento médico.

O motorista que dirigia a viatura, PM Renan Farias, sofreu ferimentos. Segundo informações policiais, ele teve traumatismos e fraturas em membros superiores e inferiores. Renan foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros, socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), bairro do Derby, centro da capital. O corpo de Leidy está no Instituto de Medicina Legal (IML), bairro de Santo Amaro.





Estado de saúde do PM Renan

O HR foi procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco e confirmou a entrada do PM Renan.

“O Hospital da Restauração confirma que o paciente deu entrada, mas, por enquanto não vai informar o estado de saúde”, informou.

Veja também