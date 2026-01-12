A- A+

TRAGÉDIA PM morta em acidente de trânsito será enterrada em Triunfo, no Sertão de Pernambuco Corpo de Leidy Emily foi liberado do IML

Após ter sido liberado do Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no centro do Recife, ainda na manhã desta segunda-feira (12), o corpo da policial militar do 12º Batalhão Leidy Emily, de 28 anos, seguiu para a cidade de Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a funerária Eterno Descanso, que está responsável pelo enterro, é lá onde ela será sepultada. A cerimônia fúnebre está marcada para as 16h desta terça-feira (13).

Recém-formada na corporação, Leidy Emily morreu após uma grave colisão por volta das 2h43 desta segunda, entre a viatura que a transportava, modelo Duster, e um carro do modelo Spin, no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inacio de Melo, em Afogados, Zona Oeste do Recife. Naquele momento, a equipe estava em deslocamento para uma operação na Avenida Caxangá.

O PM Renan Farias, que dirigia a viatura, sofreu ferimentos, foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros, socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da capital. O condutor da Spin sofreu ferimentos leves e não quis atendimento médico.

Como está Renan?

Mais cedo, a reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o HR para saber do estado de saúde do PM Renan. A unidade hospitalar confirmou a entrada, mas não deu informações.

Logo após, a esposa dele foi procurada, mas preferiu não detalhar a situação do soldado.

