ZONA NORTE PM à paisana reage a assalto e mata criminoso no Recife Dois criminosos anunciaram assalto. Um foi baleado pelo policial e morreu no local, o outro fugiu com celulares

Um policial militar à paisana reagiu a um assalto e matou um criminoso, no bairro de Cajueiro, Zona Norte do Recife, na noite do último sábado (20).

De acordo com informações das polícias Civil e Militar, dois assaltantes anunciaram o assalto contra o policial e sua companheira.

Em seguida, o policial reagiu e atirou, matando um dos dois criminosos, que usava tornozeleira eletrônica.

O outro assaltante fugiu levando os celulares do PM e da companheira.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) informou que policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para uma "ocorrência de homicídio".

Ainda segundo a pasta, o policial militar e a companheira foram ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde prestaram depoimentos.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social iniciará uma Investigação Preliminar para acompanhar a apuração a cargo do DHPP.

O corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

