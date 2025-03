Petrolina: policial militar de Pernambuco é morto pela ex-companheira, PM da Bahia

A- A+

Um policial militar de 33 anos foi morto a tiros, na manhã desse domingo (9), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Lucas Emanoel Marinho estava dentro do seu carro quando foi alvejado.

A suspeita do crime é a esposa do policial, de 35 anos. Identificada apenas como Marleide, ela é policial militar da Bahia e confessou o crime.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi ouvida na Delegacia de Petrolina e as investigações seguem em andamento.

O caso, que aconteceu no Portal da Cidade, foi registrado como homicídio consumado.

A Polícia Militar de Pernambuco disse que a ocorrência foi atendida por policiais do 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp). No local, os agentes verificaram que a vítima era lotado na mesma unidade.

Os militares então isolaram o local até a chegada das autoridades, que adotaram as medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar da Bahia, por meio de nota, afirmou que a policial apresentou-se voluntariamente na sede do Comando de Policiamento da Região Norte (CPRN), informando sua participação da morte do ex-companheiro.

"Diante da gravidade da situação, as medidas cabíveis foram adotadas de imediato, incluindo o encaminhamento da policial à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina para os devidos esclarecimentos", afirmou a PM baiana.

A policial atuava na 25ª Companhia Independente da PM da Bahia, na cidade de Casa Nova, no norte do estado.

A polícia da Bahia também disse que acompanha o caso e mantém diálogo com as autoridades responsáveis pela investigação, "garantindo que os procedimentos sejam conduzidos dentro da legalidade e com total transparência".

"A PMBA lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares dos envolvidos, prestando apoio institucional e reforçando seu compromisso com a legalidade e a correta apuração dos fatos", completou a corporação do estado vizinho.

O corpo de Lucas Emanoel Marinho foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

