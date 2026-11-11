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Pernambuco PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Jaboatão; um deles tentou fugir e caiu em barranco Um dos criminosos fazia parte de uma facção, e é considerado altamente perigoso

Dois suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma foram presos por policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na noite dessa terça-feira (10).

O caso ocorreu no bairro do Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Um dos suspeitos fazia parte de uma facção, segundo a polícia, e é considerado de "alta periculosidade".

Um dos detidos tentou fugir quando viu a aproximação dos policiais. Durante a perseguição, ele caiu de um barranco e acabou sendo capturado pelos policiais.

Com as informações divulgadas pelo suspeito, os policiais conseguiram prender o segundo indivíduo.

Em meio à operação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 17 munições, 1,7 kg de maconha in natura, 278 porções da erva, 159 pedras de crack, três balanças de precisão e embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes. Fora isto, os PMs também constataram imóveis utilizados para guardar e fracionar as drogas.

Ambos os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil junto dos materiais apreendidos.

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