POLÍCIA PM prende homem com mais 50 kg de maconha na Zona Norte do Recife Com ele, policiais da Radiopatrulha também apreenderam haxixe, skank e cocaína

Um homem foi preso no bairro do Hipódromo, na Zona Norte do Recife, por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi encontrado com 50 quilos de maconha prensada em tabletes, além de outras drogas.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o suspeito informou aos policiais da Radiopatrulha, que efetuaram a prisão na manhã de quarta-feira (13), que comprava e vendia drogas há cerca de sete anos.

Além da maconha, o homem tinha 126 gramas de haxixe, 150 gramas de skunk, 43 pinos e 25 ziplocks de cocaína, duas balanças de precisão, um invólucro de canabidiol (um dos canabinoides presentes na Cannabis) e um vape de canabidiol.

O homem também tinha material para embalar as drogas e adesivos personalidados para identificar a procedência do material.

A PM afirmou ter encaminhado a ocorrência ao Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte do Recife, onde foram adotadas as "medidas legais cabíveis".

Petrolina

Outra grande apreensão de droga foi feita esta semana pela Polícia Militar, na terça-feira (12). Em Petrolina, no Sertão do Estado, policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), receberam informações sobre um grande transporte de drogas na cidade. Foram localizados e apreendidos cerca de 100,5 quilos de maconha.

"O efetivo [do Bepi], juntamente com equipes da Polícia Civil, realizaram campana, monitoramento e incursões em meio à caatinga, no Distrito de Izaândia, logrando êxito em encontrar 13 sacos do entorpecente análogo à maconha pronta para o consumo, pesando aproximadamente 100,5 kg", explicou a corporação.

No local onde a droga foi encontrada, encontravam-se quatro homens, segundo a PM. Uma moto, um carro e três celulares também foram apreendidos.

"Diante dos fatos, os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à DPC de Petrolina para adoção das medidas cabíveis", finalizou a PM.

