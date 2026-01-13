A- A+

Confusão Recife: PM prende homem que estava com faca dentro de loja na Avenida Conde da Boa Vista O suspeito causou tumulto e pânico entre os clientes e lojistas

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu um homem que portava uma faca dentro de uma loja na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife, nessa segunda-feira (12).

Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver uma aglomeração de pessoas em frente à loja, além da presença de dois policiais militares.

Segundo a PMPE, não houve registro de assalto ou esfaqueamento no local, mas o suspeito, que não teve a identidade revelada, causou pânico nas pessoas que estavam na loja por causa do seu comportamento agressivo.

Por meio de nota oficial, a corporação explicou que precisou utilizar spray de pimenta para dispersar a multidão.

“Houve aglomeração de populares exaltados, com risco de linchamento, o que exigiu o uso proporcional da força, incluindo espargidor de agente químico , para dispersão da multidão e restabelecimento da ordem. O indivíduo foi contido e detido por porte de arma branca", informa a PM.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) foi procurada pela reportagem, mas não retornou até o momento da publicação.

