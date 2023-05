A- A+

POLÍCIA PM prende mulher com mais de 15kg de haxixe no Terminal Integrado de Passageiros Envolvida partiu de Caruaru rumo a Paraíba, mas foi presa em flagrante no TIP

Uma mulher foi presa na madrugada desta quarta-feira (24), no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), na Várzea, com 15,2 kg de haxixe. Agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar efetuaram a apreensão da envolvida que saiu de Caruaru com destnio a Paraíba.

O efetivo foi acionado por um funcionário da administração do TIP para verificar o estado de saúde de uma passageira, que alegava estar tendo um ataque epilético. Mas foi questionado se ela não estaria transportando drogas. Feita a vistoria dos pertences, numa caixa de papelão envolvida no plástico, foram localizados 15,257 kg de haxixe, 50g de cocaína e uma pequena porção de maconha, além de dois celulares e R$ 50 em espécie.

Questionada sobre a origem do material e o que faria com ele, a envolvida revelou que veio de Caruaru e que iria receber R$ 2 mil para entregar a encomenda na Paraíba. A ocorrência foi entregue na Polícia Civil, onde foi efetuada a prisão em flagrante.

